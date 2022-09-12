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«Тоттенхэм» может продать Лукаса Моуру в январе

«Тоттенхэм» может продать Лукаса Моуру в январе
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Нападающий «Тоттенхэма» Лукас Моура в зимнее трансферное окно может покинуть команду. Об этом сообщил журналист Give me Sport Пит О'Рурк.

«Да, есть реальный шанс, что Моура может уйти. Лукас Моура был хорошим игроком «Тоттенхэма» в эпизодических вспышках, но бразилец не играл так последовательно», — написал журналист.

30-летний Моура стал игроком «Тоттенхэма» в январе 2018 года, перейдя из французского «ПСЖ». В 229 матчах за команду бразилец забил 46 голов и отдал 48 результативных передач. Начинал карьеру нападающий в «Сан-Паулу».

«Тоттенхэм» после шести матчей чемпионата Англии набрал 14 очков и занимает в турнирной таблице третье место.

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