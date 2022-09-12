Экс-хавбек «Барселоны» и «ПСЖ» Мотта возглавил «Болонью»

40-летний специалист Тьяго Мотта стал главным тренером «Болоньи». Об этом сообщает пресс-служба итальянской команды на официальном сайте.
Ранее со своего поста был уволен сербский специалист Синиша Михайлович. В первых пяти турах нового сезона Серии А «Болонья» набрала три очка. Михайлович руководил командой с 2019 года.
Мотта завершил карьеру игрока в 2018 году. Его последним клубом был французский «ПСЖ». В сезоне-2018/2019 Мотта руководил командой парижан до 19 лет, с октября по декабрь 2019 года возглавлял итальянский «Дженоа», а в сезоне-2021/2022 — «Специю».
В следующем туре «Болонья», занимающая в турнирной таблице Серии А 12-е место, сыграет с «Эмполи» дома. Встреча состоится 17 сентября.
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