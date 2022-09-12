Федотов оценил дебют Виллиана Роши за ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов оценил дебют новичка армейской команды Виллиана Роши. По словам наставника, клуб не ошибся, оформив трансфер бразильского защитника, ведь он очень хорошо адаптируется.

«С «Краснодаром» Роша отыграл уверенно. Показал спокойную, интеллектуальную игру, хорошо оказывал давление. Когда забивали четвёртый гол, именно Роша выполнил передачу на Ивана Облякова, который эффектно обработал мяч и отпасовал Адольфо Гайчу. Процесс адаптации защитника продолжается, но уже сейчас можно сказать, что мы не ошиблись. Перед тем как принять решение, внимательно следили за футболистом, изучали его игру», — приводит слова Федотова Bobsoccer.

Напомним, контракт Роши с ЦСКА подписан до конца сезона-2024/2025 с опцией продления ещё на один год.