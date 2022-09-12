Сербский новичок ЦСКА Зделар заявил, что счастлив находиться в России

Полузащитник московского ЦСКА Саша Зделар признался, что счастлив находиться в России. По словам футболиста, он уже адаптировался в стане армейской команды.

«Я уже адаптировался в ЦСКА — всё прошло очень быстро. Счастлив находиться в России», — сказал Зделар в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, 27-летний Зделар стал футболистом ЦСКА летом 2022 года, перейдя из сербского «Партизана». С ЦСКА хавбек подписал контракт сроком на три года.

Зделар принял участие в 197 матчах за «Партизан», забил шесть голов и отдал 21 результативную передачу. В составе клуба футболист дважды становился обладателем Кубка Сербии. Ранее Саша выступал в составе «Олимпиакоса», «Мальорки» и других команд. С 2016 года полузащитник вызывается в сборную Сербии.