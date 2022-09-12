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Матч «Арсенала» и ПСВ отменили из-за нехватки полицейских перед похоронами Елизаветы

Матч «Арсенала» и ПСВ отменили из-за нехватки полицейских перед похоронами Елизаветы
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Матч группового этапа Лиги Европы «Арсенал» — ПСВ был отменён, сообщает пресс-служба УЕФА. Утверждается, что встречу было решено отменить из-за нехватки полицейских. Они будут заняты перед похоронами королевы Елизаветы II.

Встреча команд должна была состояться 15 сентября, в четверг. Пока новая дата проведения матча не называется.

Елизавета II взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет, после смерти своего отца — короля Георга VI. Таким образом, она правила страной более 70 лет.

Елизавета II скончалась 8 сентября. Сперва появилась информация о резком ухудшении состояния здоровья монарха, а вскоре стало известно, что она умерла на 97-м году жизни. Матч Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад» начался с минуты молчания.

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