Матч «Арсенала» и ПСВ отменили из-за нехватки полицейских перед похоронами Елизаветы

Матч группового этапа Лиги Европы «Арсенал» — ПСВ был отменён, сообщает пресс-служба УЕФА. Утверждается, что встречу было решено отменить из-за нехватки полицейских. Они будут заняты перед похоронами королевы Елизаветы II.



Встреча команд должна была состояться 15 сентября, в четверг. Пока новая дата проведения матча не называется.

Елизавета II взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет, после смерти своего отца — короля Георга VI. Таким образом, она правила страной более 70 лет.



Елизавета II скончалась 8 сентября. Сперва появилась информация о резком ухудшении состояния здоровья монарха, а вскоре стало известно, что она умерла на 97-м году жизни. Матч Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад» начался с минуты молчания.