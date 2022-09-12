Эриксен: приглашение от «МЮ» было для меня как награда после того, что я пережил

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен объяснил, почему решил перейти в команду. Ранее он выступал за «Брентфорд» и пришёл в «МЮ» в качестве свободного агента. Эриксен хорошо знаком с новым главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом.

«У меня было достаточно разных возможностей. Были различные варианты, из которых я мог выбирать. Но было важно найти лучший.



Конечно, «Брентфорд» хотел, чтобы я остался. Но я понимал, в какой стадии карьеры нахожусь. У меня появилась возможность совершить шаг, о котором я мечтал и надеялся. Я хотел перейти в более крупный клуб.



«Манчестер Юнайтед» — один из ведущих клубов мира. Это было для меня как награда после того, что я перенёс ранее. Было здорово получить приглашение от такого клуба», — цитирует Эриксена Bold.dk.

10 самых ценных футболистов по количеству голевых действий: