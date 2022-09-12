Капелло оценил возможность проведения товарищеского матча Россия — Италия
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Бывший тренер сборной России Фабио Капелло оценил возможность проведения товарищеского матча россиян с национальной командой Италии. По его мнению, организация такой игры сейчас невозможна.
«Может ли состояться товарищеский матч между Россией и Италией? Не думаю, что сейчас это возможно», — приводит слова Капелло Sport24.
Напомним, осенью 2022 года сборная Россия проведёт учебно-тренировочные сборы, в рамках которых должна сыграть товарищеские матчи с Киргизией, Боснией и Герцеговиной и Ираном. Первый матч пройдёт в сентябре, остальные два запланированы на ноябрь.
Ранее стало известно, что футболисты сборной Боснии, в том числе и капитан команды Эдин Джеко, выступили против проведения встречи с российской национальной командой.
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