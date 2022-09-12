Сергей Юран ответил на вопрос, готов ли он вернуться в «Химки»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран заявил, что не готов вновь возглавить подмосковный клуб. Напомним, Юран трижды был отправлен в отставку с поста наставника «Химок» — в 2008, 2020 и 2022 годах.
«Пойду ли я в «Химки», если сейчас меня позовут? Нет. Я уже три раза входил в одну реку. Достаточно. У меня перед болельщиками, перед клубом совесть чиста. Я выполнял поставленные задачи. Тренировать хочется. Через три недели простоя начинает колбасить, не хватает адреналина, напряжения», — сказал Юран в эфире «Матч ТВ».
Напомним, последним местом работы Юрана стали подмосковные «Химки». Клуб объявил об уходе специалиста 10 августа. Генеральный директор «Химок» Дмитрий Ульянов аргументировал это «расхождениями у руководящего состава и главного тренера по нескольким ключевым вопросам, касающимся развития клуба».
- 12 сентября 2022
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