Сергей Юран отреагировал на слухи о своей причастности к договорным матчам

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран назвал чушью слухи о себе, которые всплывают в СМИ в последнее время. Напомним, ранее появилась информация, что Юран якобы предлагал договорной матч «Ростову», а до этого и вовсе брал деньги с футболистов за попадание в состав.
«Как я отношусь к разговорам о том, что Юран что-то продаёт или покупает? Подобные разговоры — чушь. Я прошёл через воспитание Лобановского и Романцева. Это воспитание не позволяет мне даже думать о подобных вещах. Я не говорю на эту тему, потому что это полный бред. Мне уже не 30 и 35 лет, чтобы опускаться до такого уровня», — сказал Юран в эфире «Матч ТВ».
Напомним, последним местом работы Юрана стали подмосковные «Химки». Клуб объявил об уходе специалиста 10 августа. Генеральный директор «Химок» Дмитрий Ульянов аргументировал это «расхождениями у руководящего состава и главного тренера по нескольким ключевым вопросам, касающимся развития клуба».
- 12 сентября 2022
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