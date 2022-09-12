35-летний бывший полузащитник «Барселоны», мадридского «Атлетико» и сборной Турции Арда Туран объявил о завершении профессиональной карьеры.



«Это было непросто, но красиво», — написал Туран на своей странице в социальных сетях.



Напомним, во время игровой карьеры Туран выступал за «Галатасарай», «Атлетико» и другие клубы. В активе полузащитника также 100 матчей и 16 голов за национальную команду Турции. На клубном уровне Туран завоевал 14 трофеев, в том числе Суперкубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Испании, трофей Лиги Европы и другие награды. В составе сборной Турции футболист — серебряный призёр Средиземноморских игр (2005) и бронзовый призёр чемпионата Европы (2008).

Ранее сообщалось, что Туран может занять руководящий пост в структуре «Галатасарая».