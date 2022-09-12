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Робертсон не поможет «Ливерпулю» в матчах с «Аяксом» и «Челси»

Робертсон не поможет «Ливерпулю» в матчах с «Аяксом» и «Челси»
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Защитник «Ливерпуля» и сборной Шотландии Эндрю Робертсон не сможет помочь красным в матчах с нидерландским «Аяксом» в Лиге чемпионов и лондонским «Челси» в АПЛ. Футболист почувствовал недомогание в матче с итальянским «Наполи» (1:4) на прошлой неделе.

«Роббо не сможет принять участие в игре с «Аяксом», 100%. Он почувствовал что-то в конце игры, где-то около 93-й минуты, — а окончательно понял, что получил повреждение, уже только на следующий день. Я бы сказал, он вылетел как минимум до окончания перерыва на матчи сборных», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Немецкий тренер также сообщил, что к игре с «Аяксом» готов полузащитник Фабиу Карвалью, а вот хавбек Кёртис Джонс продолжает восстановление и матч пропустит. Также из-за травм вне строя находятся Наби Кейта и Алекс Окслейд-Чемберлен.

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