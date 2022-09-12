Защитник «Ливерпуля» Матип призвал ветеранов клуба сплотиться и вести за собой

Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип в преддверии матча 2-го тура Лиги чемпионов с «Аяксом» призвал опытных игроков команды сплотиться и вести команду за собой.
«Вы должны вести за собой, вам нужно разговаривать друг с другом и помогать друг другу. Это единственный способ, вы не можете выйти из ситуации как человек — только как команда. Для этого вам нужно быть рядом со своими товарищами по команде и помогать им. Если у вас есть опыт, вы должны это сделать», — цитирует слова Матипа официальный сайт мерсисайдцев.
Напомним, в прошлом туре Лиги чемпионов «Ливерпуль» уступил в гостевой встрече итальянскому «Наполи» со счётом 4:1. Игра с «Аяксом» состоится во вторник, 13 сентября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.
Фанаты «Марселя» сорвали флаг ЛГБТ на стадионе «Тоттенхэма»:
- 12 сентября 2022
-
19:20
-
19:14
-
19:10
-
19:09
-
19:00
-
18:43
-
18:35
-
18:35
-
18:31
-
18:20
-
18:11
-
18:10
-
18:09
-
18:06
-
17:45
-
17:44
-
17:30
-
17:26
-
17:20
-
17:08
-
16:57
-
16:56
-
16:47
-
16:37
-
16:31
-
16:20
-
16:15
-
16:13
-
16:11
-
16:00
-
15:57
-
15:53
-
15:40
-
15:37
-
15:26