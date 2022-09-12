Защитник «Ливерпуля» Матип призвал ветеранов клуба сплотиться и вести за собой

Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип в преддверии матча 2-го тура Лиги чемпионов с «Аяксом» призвал опытных игроков команды сплотиться и вести команду за собой.

«Вы должны вести за собой, вам нужно разговаривать друг с другом и помогать друг другу. Это единственный способ, вы не можете выйти из ситуации как человек — только как команда. Для этого вам нужно быть рядом со своими товарищами по команде и помогать им. Если у вас есть опыт, вы должны это сделать», — цитирует слова Матипа официальный сайт мерсисайдцев.

Напомним, в прошлом туре Лиги чемпионов «Ливерпуль» уступил в гостевой встрече итальянскому «Наполи» со счётом 4:1. Игра с «Аяксом» состоится во вторник, 13 сентября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

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