Хаджи: Джикия вообще не защитник, постоянно бегает вперёд. Ну куда ты лезешь?
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Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи поделился мнением о защитнике московского клуба Георгии Джикии.
«Берут сейчас Мевлю — это абсолютно среднего уровня защитник. Там никого нельзя выделить. Джикия вообще не защитник — он просто лидер по своей натуре. Он постоянно бегает вперёд. Куда ты лезешь? Ты защитник. В конце, когда гол забивали, он опоздал. Что тебе там делать? Тренер не видит? Просто потерял позицию, и такие промашки постоянно», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
«Спартак» в девяти матчах набрал 16 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (23).
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