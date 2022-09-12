Бейл — о матче с «Химками»: скучная игра для зрителей. Плохой матч для «Крыльев Советов»

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл прокомментировал результат матча 9-го тура РПЛ с «Химками» (0:0).
«Это была скучная игра для зрителей, кто не является поклонниками «Химок» и «Крыльев Советов». Не так много моментов, плохие комбинации. Плохой матч для «Крыльев».
В перерыве «Химки» немного поменяли игру впереди, стали играть немного лучше, чем мы. Они прессинговали нас, а мы не могли этому противостоять, совершать какие-то быстрые атаки.
В перерыве Осинькин говорил, что мы должны играть лучше. Но во втором тайме было ещё хуже. Мы сделали какие-то перемены, но они не сработали. Будем готовиться к Кубку в среду, чтобы сыграть лучше».
Что касается моей игры, я сделал не так много. Оценю на шестёрку. В защите было нормально, но я мог бы лучше распоряжаться мячом. Было немного тяжело. Команде поставлю 5,5. Мы должны были обыгрывать «Химки» и играть гораздо лучше. Для нас это плохой день», — сказал Бейл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
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