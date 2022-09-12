Женская сборная США проведёт товарищеский матч с испанками в октябре

Стало известно, когда женская национальная команда США по футболу проведёт свою товарищескую встречу с Испанией. Матч между командами состоится 11 октября на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне. Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола США.

Ранее сборная США объявила о товарищеском матче со сборной Англии на Уэмбли, все билеты на который были проданы за сутки. Он пройдёт 7 октября, за четыре дня до встречи с Испанией.

Женская команда Испании была одним из фаворитов минувшего Евро-2022. В четвертьфинале испанки проиграли в овертайме соперницам из Англии (2:1), которые впоследствии стали победительницами турнира, обыграв сборную Германии со счётом 2:1.

Матч между США и Испанией станет четвёртой встречей в истории. В предыдущих играх один раз победу одержали испанки (1:0), а в двух других триумф праздновали американки (обе победы со счётом 2:1).

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