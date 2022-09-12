Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус заключил контракт с «Ньюкаслом»

Экс-вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус заключил контракт с «Ньюкаслом»
Комментарии

Бывший голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус стал игроком «Ньюкасл Юнайтед», сообщает пресс-служба английского клуба. Немецкий футболист заключил с «Ньюкаслом» контракт, рассчитанный до января 2023 года. Соглашение включает в себя опцию продления до конца сезона-2022/2023.

«Я взволнован. Это хорошая возможность для меня и отличный проект, в котором я могу поучаствовать. Мне не понадобилось много времени, чтобы принять это решение. У команды отличный тренер, они демонстрируют привлекательный футбол», — отметил Кариус.

Напомним, Лорис выступал за «Ливерпуль» с 2016 года. Контракт немецкого вратаря с английском клубом истёк летом 2022 года. В сезоне-2020/2021 Кариус выступал на правах аренды за берлинский «Унион».

У кого в АПЛ — самый крупный контракт?

Новость по теме
Экс-вратарь «Ливерпуля» Кариус может перейти в «Ньюкасл»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022