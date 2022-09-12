Араухо: ранее Левандовски наносил много вреда «Барселоне» на поле. Теперь он может помочь

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Баварией», а также высказался о нападающем каталонцев Роберте Левандовском.
«Это сложный турнир, нам противостоят серьёзные соперники, и «Бавария» — один из них. Мы хорошо поработали. Нужно показать, что мы тоже отличная команда. Уверен, мы можем забить и оставить свои ворота в неприкосновенности.
Что касается Левандовского, мы все знаем, какими качествами он обладает. Ранее Роберт наносил нам много вреда на поле, и теперь мы счастливы, что он может нам помочь», — приводит слова Араухо Mundo Deportivo.
Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 «Бавария» — «Барселона» состоится завтра, 13 сентября, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Начало встречи — в 22:00 мск.
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