Главный тренер «Айнтрахта» рассказал, какой игры ожидает от «Марселя» в матче ЛЧ

Главный тренер франкфуртского «Айнтрахта» Оливер Гласнер поделился ожиданиями перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Марселем».

«Марсель» находится в очень хорошей форме и занимает второе место в чемпионате Франции. С «Тоттенхэмом» они играли на равных, по крайней мере, до тех пор, пока не остались в меньшинстве.

У них чёткая схема 3-4-3, с большим количеством вариантов игры при владении мячом. В обороне «Марсель» использует персональную опеку. Мы подготовились к напряжённой игре.

Себастьян Роде восстановился быстрее, чем ожидалось. Сегодняшняя тренировка была для него первой за неделю. Мы обсудим с ним, сколько времени он сможет провести на поле в завтрашнем матче», — приводит слова Гласнера на пресс-конференции официальный сайт франкфуртцев.

Матч «Айнтрахта» и «Марселя» состоится завтра, 13 сентября, в Марселе на стадионе «Велодром» и начнётся в 22:00 мск. В матчах 1-го тура группового этапа немецкий клуб уступил португальскому «Спортингу» (0:3), а французский — английскому «Тоттенхэму» (0:2).