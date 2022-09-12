Элвир Рахимич — о Fan ID: жалко людей. Должны мучиться, чтобы попасть на футбол

Бывший полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич прокомментировал влияние введения паспорта болельщиков, Fan ID, на посещаемость матчей Российской Премьер-Лиги.

«Что касается Fan ID, я тоже хотел оформить. Что-то фото не получается загрузить, никак не могу сделать, зайти на Госуслуги. Мне кажется, эту систему для болельщиков надо упростить. Чтобы ходил полный стадион, чтобы люди болели за свою команду. Футбол должен объединять людей, а не разъединять. Многие из-за этого не ходят на футбол, бойкотируют матчи.



Мне жалко наших фанатов, которых нет на стадионе. Они — 12-й игрок ЦСКА, всегда были и поддерживали команду. Мне кажется, если бы они были на стадионе, ЦСКА играл бы ещё лучше. Жалко людей, народ, который должен мучиться, чтобы попасть на футбол», — сказал Рахимич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.