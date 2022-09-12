Хави — о матче с «Баварией»: «Барселона» постарается обыграть одну из лучших команд мира

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Баварией».



«Нагельсман — один из лучших тренеров мира. «Бавария» хороша во многих аспектах. Я ожидаю очень напряжённого матча, обе команды будут стараться владеть мячом, иногда даже агрессивными способами. Мы постараемся монополизировать владение мячом.



Левандовски крайне мотивирован. Он отдохнул и сейчас чувствует себя хорошо. Думаю, для него это будет особенный вечер. Мы постараемся проявить себя и обыграть одну из лучших команд мира», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 «Бавария» — «Барселона» состоится завтра, 13 сентября, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Начало встречи — в 22:00 мск.

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