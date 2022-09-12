Главный тренер «МЮ» тен Хаг ввёл изменения в тренировки команды

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг пытается улучшить умение своих игроков использовать слабую ногу при помощи индивидуальных сессий. Как сообщает издание Manchester Evening News, одним из игроков, который работал по такой тактике, был крайний левый защитник Люк Шоу.

Также британские журналисты отметили, что тен Хаг решил проблему команды с левоногими игроками, которых в команде был дефицит. Для этого нидерландский специалист приобрёл в команду крайнего защитника Тирелла Маласиа, Лисандро Мартинеса и вингера Антони, у каждого из которых левая нога является рабочей.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. После шести сыгранных матчей в активе подопечных тен Хага 12 набранных очков.

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