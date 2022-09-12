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Экс-игрок «Спартака» Максим Калиниченко стал главным тренером эстонской «Левадии»

Экс-игрок «Спартака» Максим Калиниченко стал главным тренером эстонской «Левадии»
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко возглавил «Левадию», сообщает пресс-служба эстонского клуба.

«Добро пожаловать в клуб, Максим! Желаем вам удачи!» — говорится в сообщении пресс-службы «Левадии».

Максим Калиниченко начинал карьеру в днепропетровском «Днепре», откуда в 2000 году перешёл в московский «Спартак». За красно-белых полузащитник отыграл на протяжении восьми сезонов, после чего вернулся в «Днепр». В 2014 году Калиниченко завершил карьеру в «Таврии».

После 28 туров «Левадия» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Эстонии сезона 2022 года, имея в активе 68 очков. Лидером соревнований является «Флора» (78). В следующем туре чемпионата страны «Левадия» сыграет с «Курессааре».

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