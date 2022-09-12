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Главный тренер 2DROTS Кузнецов: впервые слышу, что можем сыграть с ЦСКА

Главный тренер 2DROTS Кузнецов: впервые слышу, что можем сыграть с ЦСКА
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Тренер медийной команды 2DROTS Дмитрий Кузнецов прокомментировал информацию о возможном проведении матча с московским ЦСКА.

«От вас впервые слышу, что можем сыграть с ЦСКА», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Ранее телеграм-канал «Некласико» сообщал, что ЦСКА и 2DROTS ведут переговоры по поводу возможного проведения матча.

Московский ЦСКА в девяти матчах набрал 20 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является «Зенит» (23). Ранее 2DROTS принял участие в нынешнем розыгрыше Кубка России и выбыл из турнира на стадии 1/128 финала, проиграв ивановскому «Текстильщику» (1:1, 3:5 — по пенальти).

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