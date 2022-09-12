Защитник «Интера» Шкриньяр — о продлении контракта: не хочу говорить о своём будущем

Защитник миланского «Интера» Милан Шкриньяр в преддверии матча 2-го тура Лиги чемпионов с «Викторией Пльзень» прокомментировал информацию о возможном продлении своего контракта с итальянской командой, который истекает летом следующего года.
«Я ничего не утверждал и предпочитаю всё оставить как есть. Мы приехали сюда, чтобы сыграть этот матч, и я не хочу говорить о своём будущем и контракте, я не думаю, что сейчас подходящее время и место. Когда будут новости, вы узнаете об этом только от меня», — сказал Шкриньяр в эфире Sky Sport.
Напомним, Шкриньяр перешёл в «Интер» из «Сампдории» в 2017 году. В прошлом сезоне защитник принял участие в 35 матчах итальянской Серии А и забил три гола. С 2016 года Шкриньяр вызывается в национальную команду Словакии.
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