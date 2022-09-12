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Артём Дзюба остался в запасе «Адана Демирспор» во втором матче подряд

Артём Дзюба остался в запасе «Адана Демирспор» во втором матче подряд
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Российский нападающий Артём Дзюба во втором матче подряд остаётся в запасе «Адана Демирспор». В сегодняшнем матче соперником его команды станет действующий чемпион Турции, «Трабзонспор».

Состав «Адана Демирспор»: Эртач Озбир, Самет Акайдын, Йонас Свенссон, Ярослав Ракицкий, Кевин Родригеш, Генри Оньекуру, Юнес Беланда, Баду Н'Диайе, Эмре Акбаба, Бенжамен Стамбули, Юсуф Сары.

В запасе: Ведат Каракуш, Абдуррахим Дурсун, Семих Гюлер, Исмаил Джокджалыс, Биркир Бьярнасон, Давид Акинтола, Гёкхан Инлер, Бритт Ассомбалонга, Артём Дзюба.

Состав «Трабзонспора»: Угурджан Чакыр, Марк Бартра, Витор Уго, Эрен Эльмалы, Йенс Ларсен, Анастасиос Бакасетас, Жан-Филипп Гбамен, Трезеге, Энис Барди, Умут Бозок, Макси Гомес.

Из запасных «Трабзонспора» можно выделить словацкого полузащитника Марека Гамшика.

Матч состоится сегодня, 12 сентября, и начнётся в 21:30 мск.

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