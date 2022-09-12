Денис Бояринцев: «Спартак» ещё поборется за чемпионство в РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением о проблемах московской команды.
«Опережаете события, что «Спартак» не борется за чемпионство — всего сыграли девять туров. Вся борьба ещё впереди, поэтому не стоит сбрасывать «Спартак» со счетов. Команда точно поборется.
В последнее время есть проблемы в обороне. Вчера два первых мяча от «Ростова» пропустили и фактически проиграли игру. Слишком много свободы даёт «Спартак» в опорной зоне и в середине поля. Игрок на линии штрафной не находится под давлением, спокойно на исполнение забивает два мяча.«Спартаку» либо надо прибавлять в обороне, либо усиливаться, чтобы претендовать на какие-то высокие места, Других вариантов нет. Если в атаке ещё более-менее, то в обороне всё больше и больше проблем с каждым матчем.
Я не думаю, что последние неудачи взаимосвязаны с переменами в руководстве клуба. «Спартак» показывал хорошую результативную игру, когда перемены в руководстве были, планировались и обсуждались. Не думаю, что это как-то влияет.
У «Спартака» даже в матче с «Ростовом» были очень хорошие взаимодействия впереди — группа атаки смотрится неплохо. Но за ошибки в обороне соперник наказывает», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
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