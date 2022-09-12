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Индзаги: 10 очков хватает, чтобы выйти из группы ЛЧ, в 9 из 10 случаев

Индзаги: 10 очков хватает, чтобы выйти из группы ЛЧ, в 9 из 10 случаев
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Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги рассказал о значимости матча с «Викторией Пльзень» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Несомненно, это важный матч, мы знаем, что попали в самую сложную группу во всей Лиге чемпионов. Дебют был не лучшим, мы пытались, но Бавария была лучше нас. Теперь мы знаем, что в матче с «Викторией» нас могут ждать ловушки, но мы хотим справиться с этим наилучшим образом.

Будет ли предстоящий матч решающим? Учитывая, что впереди ещё четыре матча, вероятно, нет, но мы понимаем его важность. Мы знаем, что нужно 10 очков, чтобы выйти из группы, это работает в девяти случаях из 10. В прошлом году мы успешно выполнили эту задачу, но в этом сезоне соперники по группе сложнее. Завтра мы хотим набрать первые очки, потому что хотим продвинуться по турнирной таблице», — приводит слова Индзаги на пресс-конференции Tuttomercatoweb.

Матч «Интера» и «Виктории Пльзень» состоится завтра и начнётся в 19:45 мск.

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