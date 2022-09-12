Защитник «Крыльев» Горшков: есть примета — если зарабатываю пенальти, то не исполняю его
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Защитник самарских «Крыльев Советов» Юрий Горшков прокомментировал события матча команды с «Химками» (0:0) в 9-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Не сказал бы, что это была одна из худших игр «Крыльев». Были и положительные моменты с нашей стороны. Да, много позволили «Химкам». Но забей пенальти, то ход встречи был бы другой. Более удобный для нас.
Почему мажем пенальти? Не везёт. Почему я не пробил? У меня есть примета, что если заработал, то не исполняю пенальти», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
23-летний Горшков является выпускником академии «Чертаново» и выступает за «Крылья Советов» с лета 2020 года. Его контракт с самарцами действует до конца сезона-2024/2025.
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