Защитник «Крыльев Советов» Горшков оценил старт сезона для команды

Защитник самарских «Крыльев Советов» Юрий Горшков оценил старт сезона-2022/2023 в исполнении команды.

«Маловато набрали очков. Единственное, радует, что есть куда расти. Есть амбиции. На тренировках видно, что команда прогрессирует. В последних турах мы вынужденно изменили схему, но, надеюсь, вернёмся к своей и снова будем всех радовать», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После девяти сыгранных туров чемпионата России «Крылья Советов» с 10 очками занимают 10-е место. В среду, 14 сентября, команда сыграет в Кубке России с санкт-петербургским «Зенитом».

Горшков, выступающий в «Крыльях» с лета 2020 года, провёл за самарцев 89 матчей, забил пять мячей и отдал 14 голевых передач.