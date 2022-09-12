Юрген Клопп: задача «Ливерпуля» — создавать позитивные заголовки после матчей

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал задачу английской команды в преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Аяксом».
«Не хочу намекать «Аяксу», чего ожидать от нас завтра вечером. Нам не нужно создавать заголовки перед игрой. Наша задача — создавать позитивные заголовки после матчей. Но пока мы недостаточно последовательны в этом сезоне», — приводит слова Клоппа пресс-служба УЕФА.
Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Ливерпуль» — «Аякс» состоится завтра, 13 сентября, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Начало встречи — в 22:00 мск. В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» проиграл «Наполи» со счётом 1:4, а «Аякс» одержал победу в матче с «Рейнджерс» (4:0).
Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».
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