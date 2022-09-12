Тренер «Торино» Юрич вернулся в строй. Он пропустил два последних матча команды

Главный тренер «Торино» Иван Юрич провёл сегодня, 12 сентября, первую тренировку команды после возвращения в строй, сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Хорватский специалист пропустил два последних матча туринцев — с «Лечче» (1:0) и «Интером» (0:1). Причина — обострившаяся пневмония. На скамейке запасных и на тренировках Юрича подменял его ассистент Маттео Пара.

Российский полузащитник Алексей Миранчук, получивший травму в игре 1-го тура с «Монцей», продолжает восстановление и тренируется по индивидуальной программе.

В субботу, 17 сентября, «Торино» дома сыграет с «Сассуоло» в матче 7-го тура чемпионата Италии. После шести сыгранных туров туринцы занимают девятое место, набрав 10 очков.