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В. Овчинников: «Спартаку» далеко до чемпионства. Как минимум надо было обыгрывать «Зенит»

В. Овчинников: «Спартаку» далеко до чемпионства. Как минимум надо было обыгрывать «Зенит»
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Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников поделился мнением о шансах «Спартака» на победу в РПЛ.

«Результат матча с «Ростовом» не удивил, потому что для Карпина матч был принципиальный. «Спартаку» ещё далеко до чемпионства. Как минимум надо было обыгрывать «Зенит». Но в лидерах они будут всё равно. Два тура – и они могут поправить турнирное положение. Просто звёзды сложились неудачно для «Спартака» в последних матчах.

То, что в «Спартаке» происходят пертурбации и всё меняется, — всё это тоже сказывается на команде. Когда в руководстве клуба всё сбалансируется, всё серьезно заработает, тогда «Спартак» заиграет и начнёт снова побеждать», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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