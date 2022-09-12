В. Овчинников: «Спартаку» далеко до чемпионства. Как минимум надо было обыгрывать «Зенит»

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников поделился мнением о шансах «Спартака» на победу в РПЛ.

«Результат матча с «Ростовом» не удивил, потому что для Карпина матч был принципиальный. «Спартаку» ещё далеко до чемпионства. Как минимум надо было обыгрывать «Зенит». Но в лидерах они будут всё равно. Два тура – и они могут поправить турнирное положение. Просто звёзды сложились неудачно для «Спартака» в последних матчах.



То, что в «Спартаке» происходят пертурбации и всё меняется, — всё это тоже сказывается на команде. Когда в руководстве клуба всё сбалансируется, всё серьезно заработает, тогда «Спартак» заиграет и начнёт снова побеждать», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.