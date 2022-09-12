Серия А: «Рома» обыграла «Эмполи» в последнем матче 6-го тура

Сегодня, 12 сентября, в 6-м туре чемпионата Италии сезона-2022/2023 «Эмполи» принимал «Рому». Встреча прошла на стадионе «Карло Кастеллани» в Эмполи и завершилась победой гостей — 2:1.



На 17-й минуте матча аргентинский нападающий римлян Пауло Дибала оказался первым на мяче после его отскока и отправил его в ворота соперника — 1:0. Однако на 43-й минуте «Эмполи» удалось отыграться: словенский защитник синих Петар Стоянович выполнил навес в штрафную, который замкнул хавбек Филиппо Бандинелли. Победный мяч на 71-й минуте после навеса Дибалы забил английский нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам. Шесть минут спустя полузащитник римлян Лоренцо Пеллегрини не реализовал пенальти.



Таким образом, после шести сыгранных туров чемпионата Италии «Эмполи» занимает 16-е место (четыре очка), а «Рома» — пятое (13 очков). В следующем матче турнира подопечные Паоло Дзанетти сыграют с «Болоньей», а команда Жозе Моуринью — с «Аталантой».