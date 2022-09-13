Скира: Гави согласовал с «Барселоной» новый контракт

18-летний полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Гави продлит контракт с сине-гранатовыми до 2026 года. Сделка согласована и подтверждена, сообщает итальянский журналист Николо Скира.

Сумма отступных по новому контракту игрока составит € 1 млрд. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в € 60 млн.

Гави выступает за основную команду «Барселоны» с лета прошлого года. Футболист принял участие в 53 матчах за каталонцев, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач. Его действующий контракт заключён до конца июня 2023 года.

Гави дебютировал за взрослую сборную Испании в октябре 2021 года. За национальную команду у него 10 игр и одна голевая передача.

Во вторник, 13 сентября, «Барселона» сыграет с мюнхенской «Баварией» в Лиге чемпионов. Матч начнётся в 22:00 мск.