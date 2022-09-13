Антони — о детстве в Бразилии: в 20 ярдах от моего дома были торговцы наркотиками
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони рассказал о своём непростом детстве в фавелах Сан-Паулу.
«У меня не было бутс, чтобы играть в футбол. Не было отдельной спальни, я спал на диване. Я жил в фавелах. В 20 ярдах от моего дома были торговцы наркотиками. Бывали моменты, когда мы с братом и сестрой сидели в обнимку и плакали, думая о своей жизни. Иногда нам приходилось вычерпывать воду из нашего затопленного дома, но мы всё равно делали это с улыбками на лицах», — приводит слова Антони Sky Sports.
Напомним, 22-летний Антони перешёл из амстердамского «Аякса» в «Манчестер Юнайтед» под занавес летнего трансферного окна за € 95+5 млн. С 2021 года нападающий вызывается в расположение сборной Бразилии.
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