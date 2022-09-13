Goal: конфликт в «ПСЖ» между Неймаром и Мбаппе ещё не утих

Разочарование нападающего «ПСЖ» Неймара в отношении его одноклубника Килиана Мбаппе ещё не утихло. Как сообщает портал Goal, в дальнейшем это может повлиять на раздевалку парижского клуба.

По сведениям инсайдеров, Мбаппе изначально был расстроен растущим влиянием Неймара на команду. Бразилец, в свою очередь, считал, что Мбаппе чересчур эгоистичен на поле и за его пределами. Всё негодование Неймара выплеснулось во время игры с «Ювентусом» в Лиге чемпионов, когда при счёте 2:1 в пользу парижан Мбаппе не отдал пас на свободного Неймара и решил пробить сам при счёте 2:1 в пользу парижан.

Неймар старался не допустить, чтобы его негодование повлияло на раздевалку, а защитник команды Серхио Рамос был его близким доверенным лицом в решении конфликта. В данный момент оба нападающих прислушиваются к главному тренеру команды Кристофу Галтье, наказавшего им вести себя дружелюбно перед камерами.

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