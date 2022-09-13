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Чодури, арендованный «Уотфордом» у «Лестера», согласен играть за сборную Бангладеша

Чодури, арендованный «Уотфордом» у «Лестера», согласен играть за сборную Бангладеша
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24-летний полузащитник «Уотфорда» Хамза Чодури, права на которого принадлежат «Лестеру», сказал, что был бы рад играть за сборную Бангладеша. Ранее он выступал за молодёжную сборную Англии до 21 года.

«Пока не знаю, насколько успешно я буду играть в последующие годы, но я буду больше чем горд, и это будет огромная честь для меня — выступать за сборную Бангладеша. Так смогу чаще возвращаться в эту страну», — приводит слова Чодури Sky Sports.

Футболист родился в Англии, а его родители — из Бангладеша и Гренады. Чодури является воспитанником «Лестера». За основную команду «лис» он провёл 84 матча, забил два мяча и отдал две голевые передачи. За молодёжную сборную Англии Хамза принял участие в семи играх.

«Уотфорд», за который сейчас выступает Чодури, представляет Чемпионшип.

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