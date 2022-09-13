Монтелла: Дзюба и Ассомбалонга с нетерпением ждут свой шанс в «Адана Демирспор»

Главный тренер «Адана Демирспор» Винченцо Монтелла прокомментировал победу команды в матче 6-го тура чемпионата Турции с «Трабзонспором» (3:2).

«Я очень, очень, очень счастлив. Наши футболисты продемонстрировали командный дух и боролись до конца. Они сделали меня счастливым. «Трабзонспор» — отличная команда, которая смогла забить два гола. Эти игры легко проиграть, но наша команда меня удивила. Они боролись до конца и победили. Нельзя играть весь сезон без нападающего. Бритт Ассомбалонга и Артём Дзюба с нетерпением ждут свой шанс», — приводит слова Монтеллы Haberads.

После шести сыгранных туров чемпионата Турции «Адана Демирспор» с 13 очками занимает четвёртое место, «Трабзонспор» — восьмой (10 очков). В следующем матче турецкой Суперлиги клуб Артёма Дзюбы сыграет с «Антальяспором».