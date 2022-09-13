Индзаги поделился ожиданиями от предстоящего матча «Интера» с «Викторией Пльзень» в ЛЧ

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал предстоящий матч с «Викторией Пльзень» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Это очень важный матч. Мы знаем, что попали в тяжёлую группу, но мы хотим в ней играть. Наш первый матч выдался не лучшим. Мы старались, но «Бавария» была сильнее. Понимаем, что в игре с «Викторией» будут свои провалы, и мы хотим выйти из них как можно лучше», — приводит слова Индзаги официальный сайт УЕФА.

Матч между «Интером» и «Викторией Пльзень» состоится сегодня, 13 сентября, в Чехии. Начало матча – в 19:35 мск.

Напомним, в 1-м туре «Интер» уступил «Баварии» со счётом 0:2. «Виктория», в свою очередь, потерпела разгромное поражение в матче с «Барселоной» со счётом 1:5.