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Араухо — о Кунде: лучшие должны быть в клубе

Араухо — о Кунде: лучшие должны быть в клубе
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Уругвайский защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо заявил, что готов сменить позицию на поле по просьбе тренера и высказался о партнёре по команде французском защитнике Жюле Кунде.

«Мне удобнее играть в обороне, но, если главный тренер попросит меня сыграть на фланге, я сделаю и на этой позиции всё возможное для команды. Приход Кунде – это хорошо, он зрелищный игрок. Лучшие должны быть в клубе. Кунде, Кристенсен… все до единого», – приводит слова Араухо Marca.

23-летний Кунде стал игроком «Барселоны» в июле 2022 года, перейдя из «Севильи» за € 50 млн. Долгое время каталонцы не могли заявить новичка на сезон, поэтому футболисту пришлось пропустить первые две игры в чемпионате Испании.

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