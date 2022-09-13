Роналду отклонил предложение от клуба из Саудовской Аравии с зарплатой € 240 млн в год

Звёздный нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду получил значительное финансовое предложение от клуба из Саудовской Аравии, сообщает Mirror.

По сведениям источника, неназванный клуб из Саудовской Аравии предложил Роналду оклад в € 240 млн в год, что автоматически сделало бы его самым высокооплачиваемым футболистов в мире, однако футболист отказался от данного варианта продолжения карьеры.

Источник также сообщает, что, поскольку Роналду крайне недоволен количеством предоставляемого ему игрового времени, вероятность его ухода из «МЮ» до окончания нынешнего сезона остаётся высокой.

Напомним, ранее президент Федерации футбола Саудовской Аравии Ясир Аль-Мишаль рассказал, что хотел бы привезти Роналду в местный чемпионат.

Контракт португальца с «МЮ» истекает в июне 2023 года.

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