Футболки Гарета Бэйла – самые продаваемые в текущем сезоне MLS

Футболки валийского нападающего «Лос-Анджелеса» Гарета Бэйла покупают в текущем сезоне чемпионата США чаще всего, сообщает пресс-служба MLS.
Второй по популярности в этом критерии идёт защитник Кристиан Фукс из «Шарлотт». Третье место в этом рейтинге занял мексиканский форвард «Лос-Анджелеса» Карлос Вера. Примечательно, что бывший аргентинский нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси, который сейчас выступает за «Остин», расположился на 12-м месте в топе.
Напомним, воспитанник «Саутгемптона» Бэйл с 2013 по 2021 год выступал за мадридский «Реал». В составе испанского клуба Гарет выиграл 19 титулов, включая пять трофеев Лиги чемпионов. Соглашение между сторонами истекло 30 июня, оно не было продлено. Бэйл перешёл в «Лос-Анджелес» в статусе свободного агента. С 2007-го по 2013-й, а также в сезоне-2020/2021 Гарет был футболистом лондонского «Тоттенхэма». На его счету также 106 матчей в футболке сборной Уэльса.
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