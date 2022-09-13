«Ливерпуль» предлагал рекордную сумму за переход полузащитника «Реала»

Английский «Ливерпуль» в последние дни трансферного кона предлагал рекордную для клуба сумму за переход полузащитника «Реала» Федерико Вальверде, сообщает Diario AS.

По сведениям источника, мерсисайдцы были готовы заплатить за трансфер уругвайца порядка € 100 млн за два дня до закрытия трансферного окна, однако мадридский клуб отказался отпускать футболиста. После чего «Ливерпуль» на один сезон арендовал бразильца Артура из «Ювентуса».

Таким образом, данный трансфер мог стать самым дорогим в истории английского клуба. На данный момент таковым является переход Вирджила ван Дейка за € 84,65 млн в «Ливерпуль» из «Саутгемптона».

Вальверде находится в системе «Реала» с 2016 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 70 млн.

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