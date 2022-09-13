«МЮ» перед матчем с «Шерифом» призвал опасаться Момо Янсане. Гвинеец играет в другом клубе

Официальный сайт «Манчестер Юнайтед» в статье, посвящённой предстоящему матчу с «Шерифом», назвал тройку самых опасных игроков тираспольского клуба.
Один из них, по мнению авторов статьи, — гвинейский нападающий Момо Янсане, который в прошлом сезоне был одним из лучших бомбардиров клуба. Примечательно, что Янсане последний раз попадал в заявку «Шерифа» 30 июля, а недавно перешёл в «Пари НН». Сайт английского клуба также отметил нападающих Ибрахима Рашида и Ияйи Атимвена.
Напомним, матч второго тура группового этапа Лиги Европы между «Шерифом» и «МЮ» состоится на стадионе «Зимбру» в Кишинёве. Игра пройдёт 15 сентября. Начало матча в 19:45 мск.
Предыдущий матч в группе «Шериф» выиграл.Тираспольский клуб со счётом 3:0 разгромил «Омонию». «МЮ», в свою очередь, потерпел поражение в игре с «Реалом Сосьедад».
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