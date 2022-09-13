Рональд Араухо: я очень счастлив в «Барселоне»

Уругвайский защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо высказался о периоде своей карьеры в составе сине-гранатовых.
«Я думаю, что я работаю над всеми своими качествами. Я стремлюсь выигрывать титулы, это самое важное для клуба. Но всё равно мне ещё многое предстоит развить в себе.
Я чувствую себя ценным игроком. Я нахожусь в лучшем клубе в мире, где я и хочу быть. Доволен людьми вокруг. Я очень счастлив», – приводит слова Араухо Marca.
Араухо в текущем сезоне принял участие в пяти играх в чемпионате Испании, где суммарно провёл на поле 42й минуту.
Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 «Бавария» — «Барселона» состоится завтра, 13 сентября, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Начало встречи — в 22:00 мск.
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