Главный тренер «Шерифа» — об игре с «МЮ»: шансы будут, но ими нужно будет воспользоваться

Стефан Томас, возглавляющий тираспольский «Шериф», высказался о грядущей игре с «Манчестер Юнайтед» в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы.

«Манчестер Юнайтед» — самая известная команда в мире. Они не играли на этой неделе. Нам самим нужно готовиться и постараться использовать шансы, которые будут. Самое важное, как сыграем в обороне. У нас будут свои моменты. Их может быть не много, но надо использовать те маленькие шансы, которые появятся.

Будет тяжело настроиться на игру? Нет, почему? Это большая мотивация играть против такой команды. Будет играть Роналду или нет. В прошлом году выиграли у «Реала». Сейчас у нас опытная команда. Уже немало матчей сыграли в Лиге Чемпионов, Лиге Европы. Думаю, у нас появился опыт. Думаю, процентов на 95 знаю команду, которая будет играть с «МЮ».

Сможет ли восстановиться Челядник? Посмотрим. Он начал тренироваться, и всё зависит от того, как он будет себя чувствовать физически», — приводит слова Томаса официальный сайт тираспольского клуба.

Матч «Шериф» — «МЮ» состоится 15 сентября в Кишинёве.