«Эвертон» в зимнее трансферное окно попытается подписать Мудрика
Поделиться
Украинский вингер «Шахётра» Михаил Мудрик в зимнее трансферное окно может перейти в «Ливерпуль», сообщает Liverpool Echo.
Летом к 21-летнему украинцу был интерес со стороны «Арсенала», «Эвертона», «Байера», «Ниццы», «Брентфорда» и «Ювентуса». Однако горняки отказались отпускать своего таланта.
По сведениям источника, «ириски» по-прежнему хотят подписать Мудрика. Они попытаются сделать это во время зимнего трансферного окна. Также «Эвертон» интересуется вингером «Ференцвароша» Адама Траоре, ранее выступавшим за тираспольский «Шериф».
В нынешнем сезоне Мудрик сыграл за «Шахтёр» четыре матча, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 15 млн.
У кого в АПЛ — самый крупный контракт?
Комментарии
- 13 сентября 2022
-
08:44
-
08:31
-
08:29
-
08:02
-
07:37
-
07:27
-
07:26
-
07:15
-
06:56
-
06:43
-
06:32
-
06:06
-
06:00
-
05:55
-
05:40
-
05:28
-
05:01
-
04:49
-
03:38
-
02:52
-
02:36
-
02:15
-
00:57
-
00:50
-
00:30
-
00:27
-
00:26
-
00:24
-
00:18
-
00:17
-
00:15
-
00:04
-
00:04
- 12 сентября 2022
-
23:50
-
23:45
Партнерский контент