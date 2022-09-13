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«Эвертон» в зимнее трансферное окно попытается подписать Мудрика

«Эвертон» в зимнее трансферное окно попытается подписать Мудрика
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Украинский вингер «Шахётра» Михаил Мудрик в зимнее трансферное окно может перейти в «Ливерпуль», сообщает Liverpool Echo.

Летом к 21-летнему украинцу был интерес со стороны «Арсенала», «Эвертона», «Байера», «Ниццы», «Брентфорда» и «Ювентуса». Однако горняки отказались отпускать своего таланта.

По сведениям источника, «ириски» по-прежнему хотят подписать Мудрика. Они попытаются сделать это во время зимнего трансферного окна. Также «Эвертон» интересуется вингером «Ференцвароша» Адама Траоре, ранее выступавшим за тираспольский «Шериф».

В нынешнем сезоне Мудрик сыграл за «Шахтёр» четыре матча, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 15 млн.

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