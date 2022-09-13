«Всё настоящее было, есть и будет в Украине». Директор «Шахтёра» — о статуе мяча в Москве

Юрий Свиридов, являющийся директором «Шахтёра» по стратегическому развитию и коммуникациям, отреагировал на информацию о нахождении фонтан-мяча с «Донбасс Арены» на фестивале в Москве.

«В некоторых СМИ появились слухи, что якобы в парке возле «Донбасс Арены» украли памятник мячу и перевезли его в столицу России. Это неправда. Памятник находится на своём месте. Всё настоящее было, есть и будет в Украине», — написал Свиридов на своей странице в одной из социальных сетей.

Напомним, ранее некоторые телеграм-каналы распространили фотографии фонтан-мяча с надписью «Шахтёр Донецк», который установлен в Москве возле здания Госдумы. Данный факт вызвал множество слухов о том, что памятник был привезён из Донбасса, так как он похож на статую мяча, установленную вблизи «Донбасс Арены».

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