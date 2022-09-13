Роналду не поедет в клуб из Саудовской Аравии, «ПСЖ» хочет продлить Месси. Главное к утру

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отказался от перехода в клуб из Саудовской Аравии, «Пари Сен-Жермен» хочет подписать новый контракт с аргентинским нападающим Лионелем Месси, «Краснодар» обратился в Экспертно-судейскую комиссию сразу по четырём эпизодам матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Роналду отклонил предложение от клуба из Саудовской Аравии с зарплатой € 240 млн в год.
2. «ПСЖ» намерен предложить Лионелю Месси новый контракт.
3. «Краснодар» обратился в ЭСК по четырём эпизодам матча с ЦСКА.
4. Сборной Эквадора вновь грозит отстранение от ЧМ-2022.
5. Знарок — журналистам: слушайте, вам всё не нравится. Я сам разберусь с игроками «Ак Барса».
6. «Это никак нельзя было поддержать». Экс-вратарь «Йокерита» — о спецоперации и уходе из КХЛ.
7. «Ак Барс» потерпел второе поражение в сезоне, в овертайме уступив минскому «Динамо».
8. Президент ФА Боснии и Герцеговины выступил с заявлением по поводу матча с Россией.
9. Стали известны новые сведения по условиям контракта Килиана Мбаппе с «ПСЖ».
10. Атлетическая комиссия штата Невада начнёт расследование стычки с участием Хамзата Чимаева.
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