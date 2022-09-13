Вслед за Поттером в «Челси» может отправиться полузащитник «Брайтона»

Полузащитник «Брайтон энд Хоув Альбион» Мойсес Кайседо Исаак Коросо в зимнее трансферное окно может воссоединиться с наставником Грэмом Поттером в «Челси». Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере». По сведениям источника, лондонцы мониторят ситуацию вокруг 20-летнего футболиста.

Кайседо — воспитанник эквадорского клуба «Индепендьенте». В «Брайтоне» Мойсес оказался в феврале 2021 года, но половину минувшего сезона провёл на правах аренды в бельгийском клубе «Берсхот». В нынешнем сезоне Кайседо в шести матчах английской Премьер-лиги (АПЛ) забил один гол. Соглашение между сторонами истекает через три года.

Какой клуб чемпионата Англии (АПЛ) больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик: